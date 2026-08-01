أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو رسمياً الليلة (بين الجمعة والسبت) عن إلغاء الخطة المثيرة للجدل لبيع حوالي 20% من حصص الاتحاد في وحدة جديدة ستدير فعالياته، بما في ذلك بطولة كأس العالم، لمستثمرين خاصين.

الخطوة، التي أثارت عاصفة واسعة، هدفت إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار لصالح تطوير اللعبة في العالم، لكنها واجهت موجة معارضة غير مسبوقة من العديد من الاتحادات الإقليمية وجهات داخلية في المنظمة. على إثر الاحتجاج الواسع، أصدر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بيانًا رسميًا أوضح فيه أن الاقتراح أُلغي تمامًا عن جدول الأعمال.

موجة المعارضة للمبادرة اكتسبت زخماً سريعاً خلال الأسبوع وأدت إلى طريق مسدود بالنسبة لإدارة المنظمة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قاد الاحتجاج وحتى هدد بمقاطعة بطولات الفيفا، وانضمت إليه لاحقاً أيضاً اتحادات أمريكا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف) وآسيا (AFC).

بالتزامن مع الاحتجاج الخارجي، نشأ أيضًا استياء شديد داخل المنظمة: مستشار إنفانتينو البارز، كارلوس كورديرو، استقال احتجاجًا ووصف الخطة بأنها "صفقة سيئة لكرة القدم"، بينما ادعى نائب المدير التنفيذي للعمليات، كيفن لامور، أن الموظفين تم تضليلهم وأن الحديث يدور عن "مشروع لشخص واحد".

يأتي هذا الإلغاء عقب صفقة مقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تُدعى "فيفا فورورد إنتربرايز". وبحسب التقارير، كان من المقرر أن يقود مجموعة المستثمرين المقترحة صندوق "ثرايف إيترنال"، الذي يديره جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط في العديد من القضايا.

على الرغم من وعود الفيفا بمنحة قدرها 40 مليون دولار لكل اتحاد يدعم البرنامج حتى منتصف سبتمبر، فإن الضغط السياسي والتهديد بالمقاطعة حسموا الأمر وأدى ذلك إلى إلغاء الخطوة.