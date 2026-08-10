اندلع هذا الأسبوع جدل في جزيرة ماديرا بالبرتغال، مسقط رأس نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. أكثر من 2000 معجب احتشدوا أمام الكاتدرائية التاريخية في مدينة فونشال، مقتنعين بأن النجم البالغ من العمر 41 عامًا تزوج سرًا من شريكته، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز. جموع المشجعين، وبعضهم كان يرتدي قميصه الشهير برقم 7، غصّت بالساحات المحيطة، وأغلقت المداخل وبدأت تلتقط صورًا بجنون لكل سيارة اقتربت.

لكن من وصلوا للزواج في الكاتدرائية كانوا في الحقيقة زوجين برتغاليين مجهولين، فابيو راموس وفاطيما نيكول كونيا تيشيرا، من سكان المكان الذين يعيشون في فرنسا وجاؤوا لتبادل النذور في وطنهم.

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"هذه ليست جورجينا!"

العروس المذهولة، فاطمة، اضطرت حسب الشهادات لشق طريقها بالقوة بين جموع المعجبين والفضوليين لكي تصل إلى باب الكنيسة. وظهر ضيوف الزفاف الغاضبون في التوثيقات وهم يصرخون باتجاه الحشد: "هذه ليست جورجينا! ابتعدوا!" في محاولة لتهدئة الفوضى وتمكين العروس المتوترة من الدخول إلى الداخل.

"هذا جنون تام، العروس كانت في قلق شديد من أن كل هذه الفوضى ستدمر لها يوم الزفاف"، قال أحد الضيوف لوسائل الإعلام.

تزايدت الشائعات بعدما زُعم على الشبكات أن رونالدو استأجر الكاتدرائية تحت اسم مستعار، وأن عائلته – بما في ذلك شقيقته كاتيا ووالدته دولوريس – قد هبطوا بالفعل في الجزيرة لـ"حفلة سرية". واضطر كاهن الكاتدرائية إلى إصدار بيان رسمي وتوضيح: "هذا هو حفل الزفاف الوحيد الذي يُقام هنا اليوم، وليس لدي أي حجز باسم كريستيانو رونالدو".

رونالدو يرد على الإنترنت

مقاطع الفوضى والبلبلة خارج الكنيسة تحولت بسرعة إلى مقاطع فيروسية في شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى وصلت إلى الصفحة الرسمية لرونالدو نفسه على إنستجرام. النجم، الذي يتواجد حالياً في إجازة بعد بطولة المونديال وقبل انطلاق الموسم في السعودية، لم يبق غير مبالٍ لمشهد المعجبين الذين أربكوا حفل الزفاف – ورد على التقارير بسلسلة من رموز الإيموجي الضاحكة حتى الدموع.

شقيقة رونالدو، ألما، ردت أيضاً بغضب خفيف على سيل الشائعات وقالت: "لماذا يصدق الناس أنه سيتزوج وهو نفسه لم يعلن عن أي شيء؟ وسائل الإعلام ببساطة تخترع الأمور، هذا سوريالي."