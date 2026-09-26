حارس أيرلندا يقاطع مباراة إسرائيل.. ولاعبون يلوّحون باحتجاج جماعي

تتصاعد حدة التوتر المحيط بالمباراة المرتقبة بين منتخبي إسرائيل وأيرلندا، بعدما أعلن حارس المنتخب الأيرلندي، غافين بازونو، أنه أبلغ الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قراره مقاطعة اللقاء وعدم المشاركة فيه، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل، وفق تعبيره.

ويلعب بازونو مع الحارس الإسرائيلي دانيال بيرتس، بعدما جمعتهما تجربة مشتركة في ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي.

وفي تطور آخر، تأجل المؤتمر الصحفي للمنتخب الأيرلندي، الذي كان مقررًا عقده عند الساعة 11:15، بشكل مفاجئ إلى الساعة 13:30، من دون إعلان مسبق أو تقديم سبب لممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".كما لم يغادر المنتخب الأيرلندي الفندق في مدينة ديبرتسن المجرية، ما أدى إلى تأجيل الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة. وبحسب التقارير، أثار هذا التصرف استياء مسؤولي "يويفا"، الذين قد يفرضون غرامة على الاتحاد الأيرلندي.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير في أيرلندا بأن عددًا من لاعبي المنتخب يشعرون بالغضب تجاه اتحادهم، معتبرين أنه تركهم في مواجهة تداعيات سياسية وإعلامية مرتبطة بالمباراة.وبحسب التقارير، اجتمع لاعبو المنتخب داخل الفندق عقب إعلان بازونو، وناقشوا إمكانية إصدار موقف جماعي بشأن المباراة. وكان من بين الخيارات التي طُرحت مقاطعة اللقاء، وهو ما كان سيؤدي إلى عدم إقامته، إلا أن تقارير لاحقة أشارت إلى أن المباراة ستقام في موعدها.

وذكر الصحفي ديفيد سنايد أن اللاعبين كانوا يناقشون صيغة بيان مشترك، تتضمن موقفًا موحدًا، إلى جانب التعبير عن غضبهم من الطريقة التي تعامل بها الاتحاد الأيرلندي معهم خلال الأزمة.

وبحسب التقارير، لا يعتزم اللاعبون الأيرلنديون مصافحة نظرائهم الإسرائيليين قبل المباراة، فيما طُرح أيضًا احتمال التخلي عن المكافآت المالية الخاصة باللقاء والتبرع بها للأعمال الخيرية.

وأشارت التقارير إلى أن خمسة لاعبين على الأقل من المنتخب الأيرلندي الموجودين في ديبرتسن لا يرغبون في المشاركة أمام إسرائيل، بينما يعتزم بقية اللاعبين الاحتجاج بطرق مختلفة خلال المباراة.وقبل التدريب، تحدث أحد لاعبي المنتخب الأيرلندي مع الصحفيين، ووجّه انتقادات حادة إلى الاتحاد وطريقة تعامله مع اللاعبين في ظل الظروف الحالية.

وقال اللاعب: "الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ألقى بنا تحت العجلات"، مضيفًا أن الرسائل المتداولة في وسائل الإعلام التي تصف اللاعبين الذين سيشاركون أمام إسرائيل بأنهم "خونة" تضعهم في موقف صعب.وأضاف: "نحن مجرد لاعبي كرة قدم. نحن نتعامل مع السياسة أكثر مما ينبغي".