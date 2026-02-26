دخول رونالدو لعالم الملكية الرياضية… ما خطط النجم لألميريا؟

أعلن نادي "الميريا" المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اشترى نحو 25% من أسهم النادي، في خطوة تعزز حضوره في عالم الاستثمار الرياضي إلى جانب مسيرته الاحترافية.

وجرى الاستحواذ عبر شركة CR7 Sports التابعة لرونالدو، الذي يلعب حاليًا مع نادي النصر السعودي، بعد مسيرة حافلة أبرز محطاتها مع ريال مدريد. ويحتل ألميريا المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، بعد هبوطه من الليغا في موسم 2023-2024.

وكان النادي قد انتقل العام الماضي إلى ملكية مجموعة SMC السعودية بقيادة محمد الخريجي، ضمن خطة توسع استثماري. وأكد بيان النادي أن دخول رونالدو إلى هيكل الملكية يأتي في إطار استراتيجية النمو الدولي، مشيرًا إلى خبرته العميقة في الكرة الإسبانية وقدرته على دعم المشروع الرياضي للنادي، سواء على مستوى الفريق الأول أو أكاديمية الشباب.

https://x.com/i/web/status/2026957590249279842 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي تصريح رسمي، قال رونالدو إن طموحه "لطالما كان الإسهام في كرة القدم خارج أرض الملعب"، واصفًا ألميريا بأنه "نادي يمتلك أسسًا قوية وإمكانات حقيقية للنمو".