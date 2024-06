انسحاب ديوكوفيتش من رولان غاروس بسبب إصابة في الركبة

أعلن الحساب الرسمي لبطولة رولان غاروس للتنس اليوم الثلاثاء انسحاب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37 عاماً) من مواجهة الدور ربع النهائي، وذلك بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراته ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وأكد ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، أنه شعر بألم في ركبته خلال المجموعة الثانية من مباراته ضد سيروندولو، ولم يكن متأكدًا من قدرته على خوض مباراة ربع النهائي ضد النرويجي كاسبر رود.

وتعتبر هذه الإصابة بمثابة ضربة قوية لديوكوفيتش، الذي كان يسعى لتحقيق لقب رولان غاروس للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في مسيرته.

