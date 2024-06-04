انسحاب ديوكوفيتش من رولان غاروس بسبب إصابة في الركبة

أعلن الحساب الرسمي لبطولة رولان غاروس للتنس اليوم الثلاثاء انسحاب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37 عاماً) من مواجهة الدور ربع النهائي، وذلك بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراته ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وأكد ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، أنه شعر بألم في ركبته خلال المجموعة الثانية من مباراته ضد سيروندولو، ولم يكن متأكدًا من قدرته على خوض مباراة ربع النهائي ضد النرويجي كاسبر رود.

وتعتبر هذه الإصابة بمثابة ضربة قوية لديوكوفيتش، الذي كان يسعى لتحقيق لقب رولان غاروس للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في مسيرته.

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كما ستؤدي هذه الإصابة أيضاً إلى خسارة ديوكوفيتش لصدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حيث سيحل محله الإيطالي يانيك سينر.

وقد واجه ديوكوفيتش انتقادات حادة في الآونة الأخيرة بسبب مواقفه من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقراره بالمشاركة في بطولة رولان غاروس دون تلقي اللقاح.

ومع ذلك، فقد حظي ديوكوفيتش بدعم كبير من جماهيره خلال مشاركته في البطولة، حيث هتفوا باسمه خلال جميع مبارياته.

من المؤسف أن تنتهي مسيرة ديوكوفيتش في رولان غاروس بهذه الطريقة، لكنه بالتأكيد سيعود أقوى في البطولات القادمة.