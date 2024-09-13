رونالدو يصنع التاريخ بعد تجاوزه حاجز المليار متابع على شبكات التواصل

تجاوز نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز المليار متابع على شبكات التواصل الاجتماعي الليلة (بين الخميس والجمعة). وهو أول شخص يصل إلى هذا الرقم وبالتالي صنع التاريخ.

وكتب في منشور على منصة X : "تاريخ - مليار متابع! إنه أكثر من مجرد رقم - إنه شهادة على شغفنا المشترك ودافعنا وحبنا للعبة وأبعد من ذلك. من شوارع ماديرا إلى أكبر المنصات في العالم، لقد لعبت دائمًا من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن يقف مليار منا معًا في كل خطوة معي على الطريق، مع كل الارتفاعات والانخفاضات لقد أظهرنا معًا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه".

https://x.com/i/web/status/1834345123695538499 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أشكركم على ثقتكم بي ودعمكم ولأنكم جزء من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنواصل الضغط والفوز وصنع التاريخ معًا".