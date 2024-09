رونالدو يصنع التاريخ بعد تجاوزه حاجز المليار متابع على شبكات التواصل

تجاوز نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز المليار متابع على شبكات التواصل الاجتماعي الليلة (بين الخميس والجمعة). وهو أول شخص يصل إلى هذا الرقم وبالتالي صنع التاريخ.

وكتب في منشور على منصة X : "تاريخ - مليار متابع! إنه أكثر من مجرد رقم - إنه شهادة على شغفنا المشترك ودافعنا وحبنا للعبة وأبعد من ذلك. من شوارع ماديرا إلى أكبر المنصات في العالم، لقد لعبت دائمًا من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن يقف مليار منا معًا في كل خطوة معي على الطريق، مع كل الارتفاعات والانخفاضات لقد أظهرنا معًا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه".

https://x.com/i/web/status/1834345123695538499