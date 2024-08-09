أولمبياد باريس2024: منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات يتأهل للنهائي

حصل منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات على مكانه في نهائي المجموعة الشامل غدًا السبت، حيث احتل المركز السادس في التصفيات اليوم الجمعة وتحصل الخماسي، المكون من شاني باكانوف وأدار فريدمان، 18 عامًا، ورومي باريتسكي، 20 عامًا، وأوفير شاهام، 19 عامًا، وديانا سفيرتسوف، 19 عامًا، على مجموع نقاط قدره 67.150 نقطة لأدائهما التمرين بخمس حلقات وواحد يجمع ثلاث حلقات. شرائط واثنين من البالونات. على الرغم من الخصومات مقابل الطوق المسقط والشريط المتشابك، إلا أن أدائهم سمح لهم بالانتقال إلى المتأهلين للتصفيات النهائية الثمانية.

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بالنسبة لنهائي الغد، سيتم إعادة ضبط العدادات على الصفر، مما يمنح الفرق المتأهلة فرصة متساوية. وأعرب رومي باريتسكي عن حماس المجموعة عبر ميكروفون القناة الرياضية الإسرائيلية Sports5: "نحن متحمسون للغاية للوصول إلى النهائي. نحن مستعدون للغد، سنصل متجددين ومركزين، سنقدم كل شيء... غدًا، سنصل". كن مستعدًا بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى نهائي الفرق، سيتم تمثيل إسرائيل أيضًا في المنافسة الفردية. ستشارك داريا أتامانوف بعد ظهر اليوم في نهائي مسابقة الجمباز الإيقاعي الشامل الفردية.