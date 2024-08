أولمبياد باريس2024: منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات يتأهل للنهائي

حصل منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات على مكانه في نهائي المجموعة الشامل غدًا السبت، حيث احتل المركز السادس في التصفيات اليوم الجمعة وتحصل الخماسي، المكون من شاني باكانوف وأدار فريدمان، 18 عامًا، ورومي باريتسكي، 20 عامًا، وأوفير شاهام، 19 عامًا، وديانا سفيرتسوف، 19 عامًا، على مجموع نقاط قدره 67.150 نقطة لأدائهما التمرين بخمس حلقات وواحد يجمع ثلاث حلقات. شرائط واثنين من البالونات. على الرغم من الخصومات مقابل الطوق المسقط والشريط المتشابك، إلا أن أدائهم سمح لهم بالانتقال إلى المتأهلين للتصفيات النهائية الثمانية.

