فيفا يلاحق نجوم الأرجنتين بعد نهائي المونديال.. عقوبات وإيقافات محتملة تهدد اللاعبين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية بحق عدد من لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم، والذي خسره المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، وجهت لجنة الانضباط في فيفا ثلاث تهم بالاعتداء إلى لاعب الوسط لياندرو باريديس، فيما وُجهت إلى المدافع ناهويل مولينا تهمتان بالاعتداء، إحداهما تتعلق باللاعب الإسباني رودري. كما وُجهت تهمة اعتداء واحدة إلى روبرتو أيالا، مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني.

وشملت الاتهامات أيضًا مخالفات أقل خطورة تتعلق بالسلوك غير الرياضي بحق ناهويل مولينا، وتياغو ألمادا من الأرجنتين، إضافة إلى لاعب المنتخب الإسباني غافي.

وفي موازاة ذلك، يحقق فيفا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن عدد من المخالفات التنظيمية، من بينها رفع لافتة سياسية تحمل عبارة "جزر المالفيناس أرجنتينية" عقب الفوز على إنجلترا في نصف النهائي، إلى جانب هتافات عنصرية وسلوكيات تمييزية من بعض الجماهير، وتأخر انطلاق مباريات، وإلقاء أجسام داخل أرضية الملعب.

ويمنح فيفا جميع الأطراف المشمولة بالإجراءات حق الرد وتقديم دفوعها والأدلة قبل أن تتخذ لجنة الانضباط قرارها النهائي.

وفي حال ثبوت المخالفات، قد يواجه اللاعبون عقوبات بالإيقاف عن مباريات دولية رسمية، تشمل تصفيات كأس العالم المقبلة أو بطولة كوبا أمريكا، وفقًا لقرارات لجنة الانضباط.