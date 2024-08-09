الملاكمة الجزائرية ايمان خليف تتألق وتتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024

نجحت الملاكمة الجزائرية بالوصول الى الميدالية بعد فوزها بثلاثة نزالات ، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية

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الجزائرية إيمان خليف الحائزة على الميدالية الذهبية تقبل ميداليتها في مباراة الملاكمة النهائية لوزن 66 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الجمعة 9 أغسطس 2024، في باريس، فرنسا.
الجزائرية إيمان خليف الحائزة على الميدالية الذهبية تقبل ميداليتها في مباراة الملاكمة النهائية لوزن 66 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الجمعة 9 أغسطس 2024، في باريس، فرنسا.AP Photo/John Locher

توجت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف بالميدالية الذهبية وزن 66 كيلوغرام في أولمبياد باريس 2024، بعد تغلبها على الصينية ليو يانغ والمصنفه ثانية بالنتيجة 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية.

AP Photo/John Locher
الحائزة على الميدالية الفضية، من اليسار، الصيني يانغ ليو، الحائزة على الميدالية الذهبية الجزائر إيمان خليف، والحاصلة على الميدالية البرونزية التايلاندية جانجايم سوانافنغ والتايوانية تشين نين تشين خلال حفل ميداليات مباراة الملاكمة النهائية لوزن 66 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الجمعة، أغسطس. 9 نوفمبر 2024، في باريس، فرنسا.AP Photo/John Locher

خاضت خليف ثلاث نزالات ، الأولى كانت أمام الإيطاليةأنجيلا كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية فقط إثر لكمتين قويتين على رأسها من الجزائرية. تغلّبت بعدها بالنقاط على المجرية آنا لوتسا هاموري والتايلاندية جانجام سوانافنيغ لتبلغ الى النهائي، ويشار الى أنها أنها حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خليف على منصة إكس "شكرًا إيمان خليف على إسعادكِ كل الجزائريين، بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي..الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب..كل الجزائريات والجزائريين معكِ".

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