الدوري الإنجليزي الممتاز: إدانة مانشستر سيتي بأكثر من 100 تهمة

أدين مانشستر سيتي بمعظم التهم الموجهة إليه لخرقه اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا لتقارير من المملكة المتحدة، لم تُحدد بعد العقوبات المفروضة على الفريق، مع بقاء جميع الخيارات مطروحة، ومن المتوقع أن يستأنف السيتي القرار.

كما ذُكر، ووفقًا لمصدرين مطلعين على القضية، أُدين الفريق بـ 114 تهمة من أصل 115. ويعود سبب إدانة الفريق شبه الكاملة إلى الاشتباه في ارتكابه مخالفات بين عامي 2009 و2018. وقد أُحيلت القضية إلى لجنة مستقلة للبت في التهم.

بدأ التحقيق بعد أن نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية وثائق مالية مسربة من النادي في نوفمبر 2018. واتهم الدوري الإنجليزي الممتاز السيتي لاحقًا بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة وتفاصيل المدفوعات للاعبين والمدربين. اتُهم النادي أيضاً بانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري. وقد نفى النادي هذه الادعاءات مراراً وتكراراً.