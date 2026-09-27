محمد صلاح خارج مباراة جنوب السودان.. تقارير عن غضب وشيكابالا ينتقد حسام حسن

أثار قرار غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان جدلًا واسعًا، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مغادرة قائد الفراعنة معسكر المنتخب، بالتزامن مع انتقادات وجهها نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى المدير الفني حسام حسن.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر إراحة محمد صلاح من مواجهة جنوب السودان، المقررة الثلاثاء ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي.

وأوضح الاتحاد أن قرار إراحة صلاح كان متفقًا عليه بين الجهاز الفني واللاعب قبل مواجهة أنغولا، بهدف الحفاظ عليه وتجنب تعرضه للإجهاد أو الإصابة.

لماذا غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر؟

شارك محمد صلاح أساسيًا مع منتخب مصر أمام أنغولا، الجمعة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستبدله حسام حسن في الدقيقة 60.

وأكد الجهاز الفني عقب المباراة أن استبدال صلاح جاء لأسباب فنية، مشددًا على أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن أن مغادرة صلاح لمعسكر المنتخب جاءت وسط حالة من الغضب بسبب قرار استبداله أمام أنغولا، وهي رواية لم يؤكدها الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي.

ويرتبط قرار إراحة صلاح أيضًا بطبيعة أرضية ملعب مباراة جنوب السودان، إذ تُستخدم أرضيات العشب الصناعي في بعض الملاعب، وسط مخاوف لدى اللاعبين والأجهزة الفنية من تأثيرها المختلف على حركة المفاصل واحتكاك الأحذية مقارنة بالعشب الطبيعي.

ويحمل صلاح شارة قيادة منتخب مصر، وخاض 120 مباراة دولية سجل خلالها 66 هدفًا منذ ظهوره الأول مع الفراعنة عام 2011.

شيكابالا ينتقد حسام حسن

وفي سياق متصل، انتقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عقب التعادل أمام أنغولا في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وانتقد شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني رياضي، تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد المنتخب، معتبرًا أن توجيه مثل هذه التصريحات علنًا قد يؤثر في أجواء غرفة ملابس المنتخب.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن محمد هاني، زميل الشناوي في الأهلي والمنتخب، كان يجلس إلى جوار حسام حسن خلال الحديث، قبل أن يوجه انتقادًا مباشرًا إلى المدير الفني قائلًا: "الأنا عندك عليت".

كما انتقد شيكابالا معايير اختيار لاعبي المنتخب، معتبرًا أن الانضمام إلى قائمة الفراعنة يجب أن يرتبط بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مع ناديه في المباريات الأخيرة.

وتساءل كذلك عن عدد مباريات الدوري المصري التي تابعها حسام حسن وجهازه الفني منذ بداية الموسم، مشددًا على أهمية متابعة أداء اللاعبين مع أنديتهم قبل اختيار قائمة المنتخب.

شيكابالا يتساءل عن استبدال محمد صلاح

وتطرق شيكابالا إلى استبدال محمد صلاح أمام أنغولا، متسائلًا عن الأسباب الفنية وراء خروج قائد المنتخب في الدقيقة 60.

واعتبر نجم الزمالك السابق أن مكانة صلاح داخل منتخب مصر تجعل قرار استبداله مبكرًا موضع تساؤل، خصوصًا في مباراة افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان الثلاثاء، في ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، وسط اهتمام واسع بموقف محمد صلاح والجدل الدائر حول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.