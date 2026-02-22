لن يشارك فريق التزلج الإسرائيلي في المنافسة التي ستقام غداً (الأحد) في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وذلك بناءً على قرار اللجنة الأولمبية الإسرائيلية.

تم اتخاذ القرار بعد أن اتضح أن أحد الرياضيين تظاهر بالمرض بهدف استبعاده من المنافسة وإتاحة الفرصة للرياضي الذي يُعتبر بديلاً للمشاركة مكانه. في الواقع، الرياضي لم يكن مريضاً. البعثة الإسرائيلية اكتشفت الحالة، أبلغت منظمي البطولة وتحمّلت المسؤولية الكاملة. على إثر الحادث، قررت البعثة استبعاد نفسها من البطولة، تعليق الرياضيين المتورطين وإعادتهم إلى إسرائيل.

جاء في بيان اللجنة الأولمبية في إسرائيل: "هذا المساء، تلقى قادة البعثة الإسرائيلية للألعاب الأولمبية معلومات تفيد بأن أعضاء منتخب الزلاجات طلبوا استبدال أحد المشاركين بطريقة غير لائقة لا تتماشى مع المعايير المتوقعة من الرياضيين الأولمبيين ولا تنسجم مع القيم الأولمبية. وبناءً على ذلك، تقرر عدم السماح لفريق الزلاجات بالمشاركة في المسابقة غداً. وقد تم تقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)".

"سيُجرى تحقيق معمق عند عودة المنتخب بعد انتهاء المباريات. تم اتخاذ قرار الإيقاف الفوري أيضاً بموافقة الرياضيين أنفسهم. وترى اللجنة الأولمبية في إسرائيل بجديّة أي انحراف عن مبادئ اللعب النظيف، ولن نستطيع قبول أي سلوك غير لائق، ونحن نستنكر مثل هذا السلوك بشدة"، جاء في البيان.

لأول مرة في التاريخ، شاركت إسرائيل في رياضة التزلج على الزلاجات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 التي تقام هذه الأيام في إيطاليا.

يوم الإثنين الماضي أُقيم السباق الثاني ضمن مسابقات الزلاجات، والذي أنهى فيه الفريق في المرتبة الأخيرة. وعلى الرغم من التصنيف، حافظ قائد الفريق الإسرائيلي-الأمريكي آدم أدلمان على معنويات عالية؟

مع ذلك، لم يُذكر اسم آدم فقط بهذا السياق أثناء السباق. المعلق ستيفان رينيه من هيئة البث العامة السويسرية (RTS) أثار عاصفة حين أشار إلى منشورات رفعها أديلمان على شبكات التواصل الاجتماعي خلال حرب غزة رينيه ادعى أن المضامين التي رفعها أديلمان "تدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وحتى اقتبس عن أديلمان قوله إن الحرب هي "أكثر الأمور مبررة أخلاقيا في التاريخ".

بعد ذلك ذكر رينيه أن اللجنة الأولمبية حظرت مشاركة الرياضيين الذين يشاركون في أو يعبرون عن دعمهم لأعمال الحرب، وأشار بشكل خاص إلى الرياضيين الروس والبيلاروسيين، الذين اضطروا للتنافس تحت علم محايد بسبب ذلك، وتساءل لماذا هذه القيود لا تُطبَّق على الرياضيين الإسرائيليين.

البعثة الإسرائيلية للأولمبياد الشتوي 2026 لم تبدأ طريقها في إيطاليا بسلاسة. بالفعل في حفل الافتتاح استقبلت البعثة بصافرات واستهجان من الجمهور عندما دخلت إلى الملعب في ميلانو في الجزء التقليدي الذي تُعرض فيه بعثات جميع الدول المشاركة واحدة تلو الأخرى أمام الجمهور. في حادثة أخرى، تم توثيق موظف في أحد متاجر الأولمبياد وهو ينادي "حرروا فلسطين" باتجاه مشجعين إسرائيليين.