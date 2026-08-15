أغلى لاعب إسرائيلي في التاريخ.. عنان خلايلي يوقّع رسميا مع كريستال بالاس

حسم الجناح الإسرائيلي عنان خلايلة انتقاله إلى كريستال بالاس الإنجليزي، بعد صيف طويل من المفاوضات، ليبدأ في سن 21 عامًا مرحلة جديدة من مسيرته مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما كشفته القناة 12، انتقل خلايلي من أونيون سان جيلواز البلجيكي مقابل 24.5 مليون يورو، في صفقة قد ترتفع قيمتها إلى 28 مليون يورو عند احتساب المكافآت والحوافز، لتصبح أغلى صفقة انتقال للاعب إسرائيلي على الإطلاق.

وقال خلايلي بعد توقيع العقد: "أنا سعيد بوجودي هنا ومتحمس للغاية ولا أستطيع الانتظار لبدء التجربة. أتابع الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو تحدٍ جديد بالنسبة لي، كما أتابع كريستال بالاس منذ فترة طويلة".

أغلى لاعب إسرائيلي في التاريخ

يتجاوز انتقال خلايلة الرقم القياسي السابق المسجل باسم المهاجم مؤنس دبور، الذي انتقل من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى إشبيلية الإسباني في موسم 2019-2020 مقابل 17 مليون يورو.

كما أصبح خلايلي أغلى لاعب في تاريخ أونيون سان جيلواز، متجاوزًا الرقم السابق الذي سجله النادي البلجيكي الصيف الماضي عند بيع المهاجم الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش إلى بنفيكا مقابل 23 مليون يورو.

من حيفا إلى الدوري الإنجليزي

وُلد خلايلة في مدينة حيفا في سبتمبر 2004، وبدأ مسيرته في فرق الناشئين في بيتار حيفا ومكابي نيفيه يوسف، قبل أن يتطور بشكل بارز في أكاديمية مكابي حيفا.

وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول لمكابي حيفا في فبراير 2022 أمام هبوعيل الخضيرة ضمن كأس الدولة. وكانت انطلاقته الحقيقية في موسم 2023-2024، بعد تولي مساي ديغو تدريب الفريق.

وخلال موسمه الأول الكامل مع الفريق الأول، أصبح خلايلي لاعبًا أساسيًا وسجل 14 هدفًا وصنع 6 أهداف خلال 50 مباراة في مختلف المسابقات، كما لفت الأنظار بأدائه في المنافسات الأوروبية.

تجربة بلجيكية ناجحة

في صيف 2024، انتقل خلايلة إلى أونيون سان جيلواز مقابل 6.5 مليون يورو، في ذلك الوقت كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

وخلال موسمه الأول في بلجيكا، شارك في 47 مباراة وسجل هدفين وصنع خمسة، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البلجيكي.

وفي موسمه الثاني، واصل تطوره وشارك بصورة أكبر، مسجلًا ستة أهداف وصانعًا ستة أخرى، من بينها ثلاثة أهداف في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وكان خلايلة قد توصل خلال الصيف الحالي إلى اتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي، لكن الصفقة لم تكتمل بعدما لم يجتز الفحوص الطبية التي خضع لها في إطار الإجراءات التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.

وبانتقاله إلى كريستال بالاس، يحصل اللاعب الإسرائيلي على فرصة جديدة لإثبات نفسه في واحدة من أقوى مسابقات كرة القدم في العالم، بعد عامين من التطور في الملاعب البلجيكية.