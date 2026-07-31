المدير التنفيذي للعمليات في "فيفا": تعرضنا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم

قال المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، "تعرضنا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم 2026"

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد تلقى ضربة قوية بعد استقالة مستشاره كارلوس كورديرو والرئيس السابق للاتحاد الأمريكي للعبة احتجاجاً على خطة مثيرة للجدل لطرح حصة من النشاط التجاري لبطولات الفيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأعلن كورديرو رحيله عن منصبه، موجها انتقادات حادة للمشروع، مؤكداً أنه لم يكن مشاركًا في إعداده، وأنه يعارضه بشكل قاطع، معتبراً أنه يمثل "صفقة سيئة" للاتحادات الأعضاء في فيفا، ولكرة القدم، ولمستقبل اللعبة على المدى الطويل.

وتأتي استقالة كورديرو في وقت يواجه فيه إنفانتينو معارضة متزايدة لمشروع FIFA Forward Enterprise (FFE)، الذي اقترحه الفيفا لتجميع الحقوق التجارية وعمليات تنظيم البطولات في كيان تابع له، مع إمكانية بيع حصة أقلية وغير مسيطرة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب خطة الفيفا، تبلغ القيمة التقديرية الأولية للكيان الجديد نحو 20 مليار دولار، مع إمكانية جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصص أقلية، على أن يحتفظ الاتحاد الدولي بالسيطرة الكاملة على القرارات الرياضية والتنظيمية. وتقول الفيفا إن المشروع يهدف إلى تعزيز تمويل تطوير كرة القدم حول العالم، مع رفع مخصصات برنامج "فيفا فوروورد" لكل اتحاد عضو من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار لدورة 2027-2030.

لكن المشروع واجه رفضاً قوياً من مؤسسات كبرى في كرة القدم العالمية، إذ أعلن الكونكاكاف رفضه للمقترح، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالإجراءات والشفافية وضيق الجدول الزمني لاتخاذ القرار.

بينما عبّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تضامنه مع الموقف المعارض، محذراً من أن وصول الأمور إلى مرحلة الحديث عن مقاطعة محتملة لبطولات الفيفا يجب أن يثير قلق كل من يهتم بمستقبل اللعبة.