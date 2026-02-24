لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، سيُحال إلى المحاكمة بتهمة الاشتباه باغتصاب شابة في فبراير 2023. هذا ما أفادت به اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) نقلاً عن محامية اللاعب والادعاء في مدينة نانتر.

وبحسب القرار، سيتم تحويل القضية إلى المحكمة، بعد أن تعتقد السلطات أن هناك بنية تحتية كافية من الأدلة لإجراءات جنائية.

نفى حكيمي، البالغ من العمر 27 عامًا، بشدة هذه الادعاءات. وفي بيان نشره على موقع X Network، كتب: "إن اتهام الاغتصاب كافٍ الآن لتبرير المحاكمة، على الرغم من أنني أنكره وكل شيء يثبت زيفه. أنتظر المحاكمة بهدوء، والتي ستتيح ظهور الحقيقة للعلن".

https://x.com/i/web/status/2026242310422311281 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

القضية، التي تفجرت في بداية عام 2023، أثارت صدى جماهيرياً واسعاً في فرنسا وفي عالم كرة القدم. الآن، مع القرار بتقديمه للمحاكمة، من المتوقع أن يواجه أحد أبرز لاعبي الدفاع في أوروبا معركة قانونية كبيرة، بالتوازي مع استمرار مسيرته المهنية.