أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة "النشامى" في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية.

وجاء قرار التعاقد مع الزاكي بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الأردني على قبول استقالة المدرب السابق جمال سلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر لهم على الفترة التي أشرفوا خلالها على المنتخب.

وأوضح الاتحاد أن عقد الزاكي يمتد لمدة عام واحد، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الجهاز الفني المعاون بناءً على توصية المدرب المغربي.

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ويمتلك بادو الزاكي مسيرة حافلة كلاعب ومدرب، حيث كان أحد أبرز نجوم الكرة المغربية، وقاد منتخب بلاده كلاعب إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم 1986 بالمكسيك بعد التأهل إلى دور الـ16، كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1986، وقدم مستويات مميزة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

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وعلى المستوى التدريبي، حقق الزاكي نجاحات بارزة، أبرزها قيادة المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، من بينها الوداد الرياضي، الفتح الرباطي، الكوكب المراكشي، اتحاد طنجة، إضافة إلى منتخبي السودان والنيجر.

ويأمل الاتحاد الأردني أن تسهم خبرة الزاكي في تطوير أداء المنتخب الوطني ومواصلة النتائج الإيجابية، خاصة بعد التطور اللافت الذي شهده المنتخب في السنوات الأخيرة على الساحة القارية.