ليونيل ميسي يبقى في أنتر ميامي ويقود النادي إلى مستقبل جديد

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا أن ليونيل ميسي وقّع على عقد جديد يمتد حتى عام 2028، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، ما يضمن بقاء النجم الأرجنتيني مع النادي خلال انتقاله إلى ملعبه الجديد العام المقبل.

جاء الإعلان يوم الخميس، قبل يوم واحد فقط من مواجهة إنتر ميامي ضد ناشفيل في افتتاح الأدوار الإقصائية لدوري MLS، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

النادي نشر عبر حساباته الرسمية مقطعًا يُظهر ميسي وهو يوقّع العقد داخل الملعب الجديد الذي لا يزال قيد الإنشاء، مرفقًا بعبارة: "هو في بيته" (HE’S HOME).

تفاصيل العقد وتأثيره

العقد الجديد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028، ومن المتوقع أن ينعش مبيعات التذاكر للملعب الجديد الذي يُبنى بالقرب من مطار ميامي الدولي. النادي يبيع باقات تذاكر واشتراكات منذ أكثر من عام، على افتراض أن ميسي سيبقى جزءًا من الفريق.

إنجازات ميسي وتأثيره في الدوري

يُعتبر بقاء ميسي في ميامي خبرًا ضخمًا للنادي وللدوري الأمريكي على حد سواء. فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري (MVP) الموسم الماضي، وهو المرشح الأبرز للفوز بها مجددًا هذا العام، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يحقق الجائزة مرتين، والأول الذي يفعل ذلك على التوالي.

هذا الموسم، توّج ميسي أيضًا بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 29 هدفًا، متفوقًا بخمسة أهداف على كل من دينيس بوانغا (LAFC) وسام سوردج (ناشفيل)، كما قدّم 19 تمريرة حاسمة، ليصل إلى 48 مساهمة تهديفية، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم كارلوس فيلا عام 2019 (49 مساهمة).

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري يسجّل أكثر من هدف في خمس مباريات متتالية، وحقق 10 مباريات متعددة الأهداف في موسم واحد — رقم قياسي جديد في MLS.