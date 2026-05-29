تلقى منتخب البرازيل لكرة القدم ضربة مؤثرة قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعد تأكد إصابة نجمه نيمار جونيور بتمزق عضلي في الساق، ما يضع مشاركته في المباريات المقبلة والافتتاحية للمونديال تحت الشك.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار إن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابة بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق، موضحاً أن فترة التعافي قد تمتد ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بحسب تطور الحالة واستجابة اللاعب للعلاج.

وجاء التشخيص بعد خضوع نيمار لفحوص دقيقة بالرنين المغناطيسي داخل معسكر المنتخب في مركز “غرانجا كوماري”، عقب شعوره بآلام وتورم في الساق اليمنى، ما استدعى إعادة تقييم حالته الصحية بشكل شامل.

وبحسب الجهاز الطبي، سيغيب نيمار عن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام بنما ومصر، فيما تبقى مشاركته في المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام المغرب في 13 يونيو بمدينة نيوجيرسي محل شك كبير.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس للمنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يستعد لأول مشاركة له في كأس العالم مع “السيليساو”، في ظل غيابات أخرى مؤثرة في صفوف الفريق.

ويُعد نيمار، لاعب سانتوس الحالي، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً في 128 مباراة دولية، ويشكل أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعول عليها المنتخب في مشواره نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب منذ عام 2002.