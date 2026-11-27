بعد تعليق مباراة لكرة القدم بين بشكتاش وهبوعيل بئر السبع لمدة 30 دقيقة بسبب اضطرابات في المدرجات، أعلن مسؤولون أتراك رفيعو المستوى دعمهم للمشجعين الأتراك الذين تسببوا في تعطيل المباراة.

لوّح مشجعو نادي إسطنبول بالأعلام واللافتات الفلسطينية في الملعب. وحاول أمن الملعب مصادرتها، لكن الموقف تصاعد إلى أعمال عنف، مما أدى إلى إيقاف المباراة.

رشّت الشرطة الجورجية المشجعين المثيرين للشغب برذاذ الفلفل وضربتهم بالهراوات، لكنها تمكنت في النهاية من السيطرة على الاضطرابات، وسط تقارير عن نقل بعض المشجعين الأتراك إلى المستشفى. وفاز بشكتاش لاحقًا على هبوعيل بئر السبع بنتيجة 2-1.

ووفقًا للتقارير، لم يشارك مشجعو هبوعيل في الاشتباكات، وغادرت بعض العائلات الملعب بعد اندلاع أعمال العنف.

أُقيمت المباراة في باتومي بجورجيا، بعدما أقرت السلطات التركية بأنها غير قادرة على حماية المشجعين الإسرائيليين من أعمال العنف التي قد يرتكبها أفراد من العامة.

قبل المباراة، لوّح المشجعون الأتراك بالأعلام الفلسطينية وساروا في أنحاء المدينة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا أن المشجعين الأتراك هتفوا «باتومي 82!» في إشارة إلى المطالبات التركية الوحدوية بمدينة باتومي الجورجية باعتبارها الولاية التركية الثانية والثمانين. وكانت الإمبراطورية الروسية قد استولت على باتومي عام 1878، وأصبحت جزءًا من جورجيا المستقلة عام 1918.

عقب المباراة، دافع رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، دافع عن حق المشجعين في حرية التعبير، واصفًا معاملتهم بأنها «انتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية»، ومطالبًا السلطات الجورجية والسلطات المعنية بكرة القدم بمعالجة «هذا الحادث الخطير».

في غضون ذلك، قال وزير العدل التركي، أكين غورليك، إنه تحدث إلى نظيره الجورجي، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المشجعين الأتراك وبدء إجراءات قانونية ضد المتورطين.

أعلنت وزارة الخارجية التركية أيضاً أنها تضغط على جورجيا للإفراج عن المشجعين الذين اعتُقلوا خلال الاضطرابات.