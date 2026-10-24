اللاعب الإسرائيلي أرتيوم دولغوبيات يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز الفني

يُضاف هذا اللقب إلى قائمة إنجازات أرتيوم الطويلة، حيث فاز في أغسطس/آب المنصرم ببطولة أوروبا للجمباز الأرضي لعام 2026، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في البطولة القارية التي أقيمت في كرواتيا. كما فاز دولغوبيات بلقب بطل الجمباز الأرضي الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو 2020، ولقب الوصيف الأولمبي في دورة ألعاب باريس 2024.

وقد فاز أرتيوم بلقب بطولة أوروبا للجمباز الأرضي مرتين في السابق (2020، 2022)، وتُوّج بلقب الوصيف الأوروبي في هذا الجهاز أربع مرات (2018، 2019، 2023، 2024). كما يمتلك دولغوبيات ثلاث ميداليات في منافسات الحركات الأرضية من بطولة العالم - ذهبية في عام 2023 وفضية في عامي 2019 و2017.