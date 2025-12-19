مالك نادي هبوعيل تل أبيب يتعرض لاعتداء في اليونان من قبل مشجع: "يهودي قذر"

وقع حادث غير عادي الليلة الماضية (الخميس) في نهاية مباراة الخسارة (93:82) في اليونان لفريق هبوعيل تل أبيب في اليوروليغ أمام باناثينايكوس، حيث تعرض عوفر يناي، مالك هبوعيل تل أبيب، لهجوم على أرضية الملعب من قبل أحد مشجعي الفريق الخصم. قام ذلك المشجع بدفع يناي وقال له: "يهودي قذر"، وأشار في نفس الوقت إلى القلنسوة التي يرتديها مالك هبوعيل تل أبيب.

هذا الصباح (الجمعة) أُفيد بالفعل في اليونان أنه مباشرة بعد المباراة حددت إدارة باو هوية المشجع الذي اعتدى وسحبت منه الاشتراك ومنعته من دخول القاعة المنزلية لفريق باناثينايكوس (الأواكا) مدى الحياة. كما أفاد النادي اليوناني: "لا مكان لظواهر العنف والسلوكيات العنصرية في ملعبنا".

جاء في بيان صادر عن نادي هبوعيل تل أبيب تعقيباً على الأحداث: "تعرض مالك النادي، عوفر ينّاي، للدفع داخل الملعب من قبل أحد المشجعين الذي كان يجلس على أرضية الصالة. هذا المشجع صرخ في وجهه أيضاً: 'يهودي قذر' وأشار إلى القلنسوة (الكيباه) التي كان يرتديها. إدارة نادي باناثينايكوس أبعدت المشجع وسحبت منه اشتراكه مدى الحياة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ضده شكوى للشرطة وتم اعتقاله. ينّاي رفض كل المقترحات بإزالة القلنسوة أو وشاح هبوعيل بعد الحادثة."