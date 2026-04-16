تغريدة مفاجئة لحساب الجيش الإسرائيلي عن اللاعب التركي أردا غولر

أثار حساب الجيش الإسرائيلي باللغة التركية على منصة X، والذي يتابعه أكثر من 37 ألف مستخدم، تفاعلًا بعد نشره تعليقًا رياضيًا حول لاعب أردا غولر.

وجاءت التغريدة عقب مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 4-3، ليحسم التأهل بمجموع 6-4.

وشهدت المباراة تألق غولر الذي سجل هدفين مبكرين في الدقيقتين 1 و29، قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة، في لقاء وُصف بأنه من أبرز مبارياته الأوروبية.

وكتب الحساب في منشوره باللغة التركية أن أداء غولر “يمثل مصدر إلهام لكل عشاق كرة القدم”، مشيدًا بما وصفه بـ“الموهبة والانضباط والشغف”.

وأثارت التغريدة تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها خروجًا عن الطابع التقليدي للحسابات العسكرية، ومن رأى أنها محاولة لتقديم محتوى تفاعلي موجه للجمهور التركي.