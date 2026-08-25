سجلت حادثة عنف خطيرة الليلة (الاثنين) على بعد عشرات الأمتار فقط من استاد ميريام، في نهاية المباراة أمام مكابي نتانيا. ووفقًا لبيان نادي اتحاد أبناء سخنين، فقد تعرّضت سيارة لاعب الفريق إياد أبو عبيد لهجوم، وكانت معه في السيارة أيضًا زوجته الحامل.

أبو عبيد حاول الابتعاد عن المكان وتجنب المواجهة مع المهاجمين، ولاحقًا تم توقيفه بطلب من الشرطة واستُدعي ليوم الغد إلى المركز من أجل تقديم شهادة وتوضيح ملابسات الحادث.

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في نفس الحادثة تم الاعتداء أيضًا على سيارة لاعب الفريق عيلاي حجاج، وكذلك على سيارة أخرى كان يستقلها مجموعة من المشجعين بينهم طالب طب. في النادي ردوا بشدة على سلسلة الاعتداءات خارج الملعب وأشاروا: "هذه أحداث خطيرة ومقلقة كان من الممكن أن تنتهي بإصابات خطيرة في الأرواح. لا مكان للعنف من أي نوع داخل ملاعب كرة القدم أو خارجها".

في سخنين يطالبون الآن أجهزة إنفاذ القانون بالتحرك بسرعة ضد المتورطين في الاعتداء على اللاعبين والجماهير. من جانب النادي جاء في بيان أن "النادي يتوقع من شرطة إسرائيل ومن جميع الجهات المختصة التحقيق بشكل شامل في الأحداث، وتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، إلى جانب دعوة الجمهور إلى تجنب العنف والحفاظ على أجواء رياضية طبيعية.