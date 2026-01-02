كرة القدم: اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون ينتقل إلى نادي فيورنتينا الإيطالي

انتقل لاعب الوسط الإسرائيلي البالغ من العمر 27 عامًا، والذي بدأ الموسم الحالي مع فياريال في الدوري الإسباني، إلى الدوري الإيطالي وسيحاول مساعدة "فيورنتينا" في صراعهم في الدرجات الأدنى من الدوري الإيطالي ودوري الدرجة الخامسة (الكونفرنس).

بالنسبة لسولومون، تُعد هذه محطة مهمة أخرى بعد مسيرة كروية طويلة بدأت في أكاديمية مكابي بيتاح تكفا للشباب. ومن هناك، انتقل إلى شاختار دونيتسك في أوكرانيا، ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لناديي فولهام وتوتنهام.

لعب سولومون في الموسم المنصرم مُعارًا إلى ليدز يونايتد، حيث أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق وساهم في صعوده المثير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ سولومون الموسم الحالي مع فياريال الإسباني، حيث لم يشارك كثيرًا، وهو الآن مُعار إلى فيورنتينا، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعد 17 مباراة.