فوضى في الهند: ميسي غادر - والمشجعون الغاضبون خرّبوا الملعب

قام مشجعون غاضبون بخرق الإجراءات الأمنية وتخريب ملعب سولت ليك في كولكاتا بالهند صباح يوم السبت بعد أن لم يتمكنوا من رؤية نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال أدائه الذي استمر أقل من نصف ساعة، وهو ما شكل إحراجاً لحزب ترينامول كونغرس الحاكم قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

لم يتمكن أي من المشجعين، الذين دفعوا ما بين 3500 و14000 روبية ثمناً للتذكرة، من مشاهدة ميسي عن قرب. وألقى حزب بهاراتيا جاناتا المحلي باللوم على "قادة حزب ترينامول غير الأكفاء" لسوء إدارة الحدث.

رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، نشرت اعتذارًا علنيًا لميسي ولمشجعيه في كولكاتا على الفوضى التي حدثت في الفعالية. وقالت بانيرجي إنها مصدومة من "سوء الإدارة"، وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق لفحص تسلسل الأحداث.