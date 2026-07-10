كأس العالم 2026: إسبانيا تفوز على بلجيكا وتحجز مقعدها إلى جانب فرنسا في النصف النهائي

حجز المنتخب الإسباني مقعده في نصف نهائي لكأس العالم 2026 لينضم إلى قائمة تاريخية تضم عددا محدودا من المنتخبات التي حققت هذا الإنجاز. بعد انتصاره على نتظيره البلجيكي ب1/2، وبحلول الدقيقة الثانية عشرة، سيطرت إسبانيا تمامًا على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 69% مقابل 31% لبلجيكا، على الرغم من تفوقها بهدف واحد فقط في عدد التسديدات، وعدم تسديد أي من الفريقين أي كرة على المرمى. واختارت بلجيكا أسلوبًا دفاعيًا عمليًا، مما سمح لمنافسيها بأخذ زمام المبادرة، كما يتضح من حصولها على خطأين فقط .

وسجل اللاعب البلجيكي هدفاً في الدقيقة 41 أوقف به تقدم إسبانيا في المباراة بالدقيقة 30 بواسطة فابيان رويز.ووضع دي كيتيلير حداً لسلسلة الحارس أوناي سيمون، التي استمرت 649 دقيقة دون استقبال أي هدف في البطولة. ويعد هذا الرقم من أبرز الإنجازات الدفاعية التي حققها المنتخب الإسباني خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

لكن هدف دي كيتيلير أنهى السلسلة القياسية، ليصبح أول لاعب ينجح في اختراق دفاع "لاروخا" في مونديال 2026.