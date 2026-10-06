المباراة الأخيرة لليو ميسي بقميص منتخب الأرجنتين ستقام الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) ضد منتخب بنين في ملعب المونومنتال في بوينس آيرس. البرغوث سيرتدي للمرة الأخيرة القميصين السماوي والأبيض الأيقونيين، اللذين حطم معهما عدة أرقام قياسية - منها رقم الظهور وعدد الأهداف، إلى جانب التتويج بكأس العالم عام 2022.

كما هو معلوم، في نهاية شهر أغسطس أعلن اللاعب عن اعتزاله من منتخب الأرجنتين، بعد أن لعب فيه لمدة 20 عامًا. في منشور رفعه على إنستغرام كتب: "هذا قرار يؤلمني بشدة. يؤلمني كثيرًا، آخذ معي اللحظات التي لا تُنسى التي عشتها".

ميسي شارك أنه اتخذ قرار الاعتزال من منتخب الأرجنتين بعد يومين من نهائي المونديال، في 21 يوليو، وأن وفاة والده مؤخرًا عززت في قلبه الشعور بأن هذا هو القرار الصحيح وفي الوقت المناسب لاتخاذه.