بطولة العالم لركوب الأمواج الشراعية: الإسرائيلية تامار شتاينبرغ تتوج بالذهبية وشارون كانتور تحرز الفضية

وّجت تامار شتاينبرغ الإسرائيلية في بطولة العلم بانجلترا، بطلةً للعالم في رياضة ركوب الأمواج الشراعية بعد أن عبرت خط النهاية أولاً. وإلى جانبها على منصة التتويج، وقفت شارون كانتور، وصيفة البطل الأولمبي، التي فازت بالميدالية الفضية. أما دانييلا بيليغ، التي تأهلت أيضاً للنهائي، فقد احتلت المركز الرابع.

ويستمر النجاح الإسرائيلي أيضاً في فئة الرجال: فقد تأهل توم رؤوفيني، البطل الأولمبي من باريس، للنهائي أيضاً، وسيتنافس مع ثلاثة بحارة آخرين في معركة شرسة للفوز بميدالية في إنجلترا.