لاعب التنس الأسطوري رفائيل نادال يعلن عن نهاية مسيرته الرياضية

أعلن لاعب التنس الإسباني الأسطوري رافاييل نادال، اليوم (الخميس)، اعتزاله، عن عمر يناهز 38 عاما. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة مليئة بالتحديات، واجه فيها "ملك الطين" صعوبة في إعادة إنتاج الإنجازات التي اعتاد عليها، وحتى أنه خسر المسابقات في مراحل مبكرة جدًا.

وفي عيد ميلاده الـ37، خضع نادال لعملية جراحية معقدة في عضلات الورك والفخذ، أعلن على إثرها غيابه المتوقع لنحو خمسة أشهر أخرى. عاد إلى الملاعب في عام 2024، وهو عامه الأخير في الجولة الاحترافية. وفي إعلان اعتزاله، شكر معجبيه بلغات مختلفة - بما في ذلك العبرية والعربية.

https://x.com/i/web/status/1844308861492318594