لاعب التنس الأسطوري رفائيل نادال يعلن عن نهاية مسيرته الرياضية

أعلن لاعب التنس الإسباني الأسطوري رافاييل نادال، اليوم (الخميس)، اعتزاله، عن عمر يناهز 38 عاما. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة مليئة بالتحديات، واجه فيها "ملك الطين" صعوبة في إعادة إنتاج الإنجازات التي اعتاد عليها، وحتى أنه خسر المسابقات في مراحل مبكرة جدًا.

وفي عيد ميلاده الـ37، خضع نادال لعملية جراحية معقدة في عضلات الورك والفخذ، أعلن على إثرها غيابه المتوقع لنحو خمسة أشهر أخرى. عاد إلى الملاعب في عام 2024، وهو عامه الأخير في الجولة الاحترافية. وفي إعلان اعتزاله، شكر معجبيه بلغات مختلفة - بما في ذلك العبرية والعربية.

https://x.com/i/web/status/1844308861492318594 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأصبح نادال يعرف باسم "ملك الطين"، وذلك بسبب سيطرته شبه التامة على الملاعب بالمواد وانتصاراته العديدة في بطولات رولان جاروس.

وفي الفيديو الذي نشره عبر حسابه X، أعلن اعتزاله وواجه صعوبة في حبس دموعه بعبارة "أردت أن أبلغكم أنني سأعتزل التنس الاحترافي". وأضاف أيضا، في خلفية الصور التي توثق أعظم اللحظات في مسيرته، أنه "من الواضح أنه قرار صعب، لكن ليس سرا أنني واجهت صعوبات مؤخرا، ولم أتمكن من اللعب دون قيود".

Philippe LOPEZ / AFP

يعتبر "الثور من مايوركا"، أحد أعظم لاعبي التنس على مر العصور، ويعتبره البعض الأعظم على مر العصور. طوال حياته المهنية حطم العديد من الأرقام القياسية. حصل على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، في المركز الثاني بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (24). احتل نادال المركز الأول في العالم لمدة 209 أسابيع غير متتالية - المركز السادس على الإطلاق.

نادال معروف أيضًا بتنافسه مع لاعب أسطوري آخر - السويسري روجر فيدرر. التقى الاثنان عدة مرات على أعلى مستويات التنس العالمي. يعتبر الكثيرون أن التنافس بينهما هو أحد أعظم المنافسات في تاريخ التنس ويطلق عليه مشجعو التنس اسم "سوبر كلاسيكو" للتنس. لمدة 237 أسبوعًا متتاليًا، احتل فيدرر المركز الأول في العالم في تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بدءًا من فبراير/شباط 2004. إلا أن نادال، الذي يصغر فيدرر بحوالي ست سنوات، فاز بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، واحتل المركز الثاني في العالم 160 مرة متتالية، بدءا من يوليو/تموز 2005، وهو يحاول، حتى تفوق عليه في أغسطس/آب 2008. في ذلك العام، هزم نادال الأصغر فيدرر في نهائي بطولة ويمبلدون، والتي وصفها البعض بأنها أعظم مباراة تنس على الإطلاق.