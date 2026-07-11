أعرب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان، عن إدانته الشديدة للتهديدات بالقتل التي استهدفت لاعب خط الوسط خامينتون كامباز وأفراد أسرته، عقب خروج المنتخب الكولومبي من منافسات كأس العالم. وأكد على رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات، مشدداً على أن "أي رياضي، أو أي فرد من محيطه الأسري، لا ينبغي أن يكون عرضة للترهيب أو التهديد بسبب تمثيله وطنه في منافسة رياضية".

ومن جانبه، نشر كامباز عبر حسابه على منصة إنستغرام صورةً ظهر فيها وهو يخفي وجهه تأثراً بالإحباط، مرفقة برسالة دعا فيها إلى التحلي بالاحترام ونبذ خطاب الكراهية. وكتب اللاعب: "كرة القدم ليست انتصارات فحسب، بل هي أيضاً لحظات صعبة. يا كولومبيا، أرجو ألا نفقد احترامنا أبداً. قد نختلف في الرأي، وقد نشعر بالإحباط والحزن، لكن لا يوجد شغف يبرر الكراهية أو يجعل أحداً يعيش في خوف". وفي مواجهة هذه التهديدات، طالب الاتحاد الكولومبي مكتب المدعي العام بالإسراع في فتح تحقيق شامل، والعمل على تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.

وكان المنتخب الكولومبي قد ودّع البطولة، الثلاثاء، إثر خسارته أمام نظيره السويسري بركلات الترجيح في دور الستة عشر، بعدما أهدر كامباز، لاعب نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، فرصة ثمينة خلال الوقت الإضافي، إذ سدد الكرة خارج المرمى في لحظة كانت كفيلة بترجيح كفة منتخب بلاده.

وأعقب الإقصاء سيل من التعليقات المسيئة والرسائل التي تضمنت تهديدات مباشرة عبر حسابات اللاعب على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اضطره إلى تقييد خاصية التعليقات، فيما فضّل، كإجراء احترازي، عدم مرافقة بعثة المنتخب في رحلة العودة إلى كولومبيا.