تتواصل تداعيات قضية مثيرة للجدل في إيطاليا، بعد تقارير نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت عن تحقيقات تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في أنشطة دعارة واتجار بالنساء، مع ارتباط أسماء عدد من الرياضيين البارزين بها.

وبحسب ما تم تداوله، تضم القوائم أكثر من 60 رياضيًا من مجالات مختلفة، بينهم لاعبو كرة قدم بارزون سبق لهم اللعب في أندية كبرى مثل إنتر ميلان وإيه سي ميلان، إلى جانب رياضيين آخرين من بطولات أوروبية مختلفة.

وتشير المعلومات إلى أن القضية بدأت منذ عام 2019، وتوسعت خلال فترة جائحة كورونا، حيث جرى رصد لقاءات في أماكن فاخرة بميلانو قبل الانتقال إلى مواقع خاصة، مع اعتماد التحقيقات على تنصت ومتابعة أمنية موسعة.

ورغم التأكيدات بأن بعض العلاقات تمت بالتراضي ووفق القانون الإيطالي الذي لا يجرّم دفع مقابل لخدمات جنسية في هذه الحالة، إلا أن القضية أثارت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في أوروبا، نظرًا لحجم الأسماء المتداولة وطبيعة الاتهامات المرتبطة بها.