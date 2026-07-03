تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه لدور الـ 16 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بضربات الترجيح، وسيطر التعادل 1/1 على مباراة مصر وأستراليا قبيل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة مساء اليوم الجمعة، على ملعب دالاس، ضمن لقاءات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر أمام أستراليا بهدف إمام عاشور على ملعب دالاس ستاديوم، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك، ونجح عاشور في هز شباك المنتخب الأسترالي عند الدقيقة 13 من المباراة، ليمنح منتخب مصر التقدم بهدف دون رد، ويشعل مدرجات الجماهير المصرية التي حضرت لمؤازرة الفراعنة.

وكتب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما سجل أول أهداف الفراعنة في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم، خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32 من نسخة 2026.

وسجل محمد هاني هدفا بالخطأ في مرماه لصالح منتخب أستراليا في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب دالاس، ضمن لقاءات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.