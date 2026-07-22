جيف بيزوس يقترب من ليفربول؟ صفقة ضخمة قد تغيّر مستقبل النادي الإنجليزي

مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي تُقدّر ثروته حالياً بحوالي 257 مليار دولار، تلقى عرضاً للانضمام إلى مجموعة مستثمرين برئاسة أميت بهاتيا، المالك السابق لنادي كوينز بارك رينجرز وصهر رجل الصلب الهندي لاكشمي ميتال، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام البريطانية اليوم (الأربعاء).

تملك شركة فينواي سبورتس غروب (FSG) الأمريكية برئاسة جون هنري نادي ليفربول منذ عام 2010. أوضحت مصادر مطلعة على التفاصيل أن المحادثات في مراحلها الأولية، وأن مشاركة بيزوس في الصفقة غير مضمونة في هذه المرحلة.

وفقًا لتقارير في "فايننشال تايمز", من المتوقع أن تمنح الصفقة المخطط لها مع مجموعة بهاتيا نادي ليفربول قيمة سوقية غير مسبوقة تتجاوز 6 مليارات دولار (حوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني). من أجل تمهيد الطريق للاستثمار المحتمل في ليفربول، نقل بهاتيا هذا الأسبوع أسهمه في كوينز بارك رينجرز إلى شريكه روبن غنانالينغام.

متحدث باسم المالكين FSG أكد وجود المحادثات وأوضح أن "مجموعة مستثمرين بقيادة وإدارة وتمثيل عمّيت بهاتيا أعربت عن اهتمامها بالقيام باستثمار أقلية استراتيجي في نادي كرة القدم ليفربول".

بالنسبة لبيزوس، هذه ليست المحاولة الأولى لدخول عالم الرياضة: الملياردير المتعدد سبق وأن بحث في الماضي عروضًا لشراء فرق من دوري الـNFL، من بينها سياتل سيهوكس (الفائزة بسوبر بول هذا العام) وواشنطن كوماندرز، لكنه اختار عدم تنفيذ هذه الصفقات.