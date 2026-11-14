حققت إسرائيل تألقاً لافتاً في بطولة أوروبا للشطرنج للشباب، التي أقيمت في الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في هيرسونيسوس بجزيرة كريت. ففي فئة تحت 14 عاماً، توج "نوعام ساسون" باللقب القاري متفوقاً على مواطنه "إيليران شيلون رحاف"، ليمنحا إسرائيل إنجازاً مزدوجاً وُصف بـ "التاريخي" من قبل وسيلة الإعلام الناطقة بالفرنسية "أليانس" .

وأنهى اللاعبان المنافسات برصيد متساوٍ بلغ 7.5 نقطة من أصل تسع جولات. وتُوج نوعام ساسون، البالغ من العمر 13 عاماً، بطلاً لأوروبا بفضل نظام كسر التعادل، بينما نال إيليران شيلون رحاف الميدالية الفضية. وجاء الأرميني تيغران أمبارتسوميان في المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

ويؤكد نوعام ساسون، الذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا تحت 9 سنوات في عام 2022، مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في الشطرنج الإسرائيلي. وهو ينتمي إلى نادي "الشطرنج للجميع" (Échecs pour tous)، وقد تمكن من التغلب على مواطنه في المواجهة المباشرة التي جمعتهما في الجولة الخامسة. أما صاحب المركز الثاني، فيلعب لصالح نادي "التميز في الشطرنج"

كما حقق الوفد الإسرائيلي نتائج بارزة في فئات أخرى؛ ففي فئة تحت 18 عاماً، حل روي ويغمان في المركز الرابع، بينما جاء فيليكس تولشينسكي في المركز السابع. وفي فئة تحت 16 عاماً، احتل أوري شيفر وإيلي زاكين المركزين السابع والتاسع على التوالي. أما في فئة الإناث تحت 12 عاماً، فقد أنهت ياهلي ماكيه شاحار المنافسات في المركز الثامن، رغم أنها بدأت البطولة وهي تحتل المرتبة السبعين في قائمة التصنيف الأولية. أشاد تسفيكا باركاي، رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، بأداء جيل جديد من اللاعبين، مسلطاً الضوء على الجهود التي تبذلها الأندية والمدربون. ومن جانبه، أكد المدير العام للاتحاد، جيل بورخوفسكي، على سنوات الاستثمار التي خُصصت لتطوير المواهب الشابة.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تستعد فيه القدس لاستضافة مسابقتين دوليتين بارزتين. ففي يومي 17 و18 نوفمبر، من المقرر أن تشهد المدينة بطولة للشطرنج السريع يشارك فيها أكثر من 450 لاعباً يمثلون 42 دولة.

كما ستستضيف العاصمة الإسرائيلية، في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، بطولة للنخبة (بطولة أساتذة) تضم اثني عشر لاعباً من المستوى العالي، من بينهم الأمريكي ويسلي سو، والهندي أرجون إريغايسي، والروسي إيان نيبومنياتشي، الذي سبق له المنافسة على لقب بطولة العالم. وقد تم الإعلان عن جوائز مالية إجمالية قدرها 250 ألف دولار، منها 101 ألف دولار للفائز بالمركز الأول.