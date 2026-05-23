حقق اللاعب السعودي سعود عبد الحميد إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول لاعب سعودي يتوج بلقب رسمي في كرة القدم الفرنسية، وذلك عقب فوز نادي لانس بلقب كأس فرنسا بعد تغلبه على نيس بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “دو فرانس”.

وشهد اللقاء تفوقاً واضحاً لفريق لانس الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما فلوريان توفان وأودسون إدوارد، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثالث في الشوط الثاني، فيما سجل نيس هدفه الوحيد عبر جبريل كوليبالي.

ويُعد هذا التتويج الأول في تاريخ نادي لانس في بطولة كأس فرنسا، ليختتم موسماً استثنائياً بعد إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وساهم سعود عبد الحميد في هذا الإنجاز خلال موسمه الأول مع الفريق، بعد انضمامه إلى لانس قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة، ليواصل بذلك مسيرته الاحترافية في أوروبا بعد تجارب سابقة مع الاتحاد والهلال في السعودية.

https://x.com/i/web/status/2057962840414146864 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي أول تعليق له عقب التتويج، وصف عبد الحميد الفوز بأنه “لحظة ستبقى خالدة في مسيرته”، مؤكداً أن ما تحقق يمثل بداية لطموحات أكبر في مشواره الاحترافي.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة اللاعب السعودي، الذي أصبح من أبرز المحترفين السعوديين في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.