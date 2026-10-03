تأهل المنتخب السعودي ونظيره الاماراتي لنهائي كأس الخليج"خليجي27" بعد فوز الأول بضربات الترجيح على حساب قطر، والثاني على حساب سلطنة عمان، وسيلعب منتخب الإمارات في النهائي أمام السعودية، الثلاثاء الوشيك، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبلغ المنتخب السعودي نهائي كأس الخليج "خليجي 27" المقامة في جدة بعد عبوره قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح، اليوم السبت، وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى الترجيحيات، التي كان بطلها محمد العويس عقب تصديه لاثنتين، بينما أحرز مختار علي الركلة الحاسمة.

وشهدت المواجهة إهدار ركلة جزاء لـ"الأبيض" عن طريق نيكولاس خيمينيز تصدى لها حارس مرمى عمان، إبراهيم المخيني بالدقيقة 56.