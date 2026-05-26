يتجه كأس العالم 2026 ليكون أكثر من مجرد بطولة عالمية جديدة، إذ قد يمثل الفصل الأخير في المسيرة الدولية لعدد من أبرز الأسماء التي هيمنت على كرة القدم العالمية خلال العقدين الماضيين. ومع اقتراب انطلاق النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه الأنظار إلى مجموعة من النجوم المخضرمين الذين قد يخوضون آخر ظهور لهم على المسرح الأكبر في اللعبة.

وفي مقدمة هؤلاء يأتي ليونيل ميسي، الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين من عمره خلال البطولة، بعد أن توّج مسيرته الدولية بقيادة منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في قطر 2022. ويملك ميسي سجلاً استثنائياً في البطولة، ويأمل في إضافة فصل جديد إلى إرثه الكروي خلال ما قد يكون ظهوره السادس في النهائيات.

إلى جانبه، يواصل كريستيانو السعي إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع منتخب البرتغال. وإذا شارك في نسخة 2026، فسيكون أمام فرصة لتعزيز أرقامه القياسية في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في خمس نسخ مختلفة من البطولة.

صلاح يحمل آمال مصر للعودة إلى الواجهة

عربياً، يبرز اسم Mohamed Salah باعتباره أحد أبرز الوجوه المنتظرة في البطولة، في حال نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل.

وكانت مشاركة صلاح الوحيدة في كأس العالم خلال نسخة روسيا 2018، حيث خاض البطولة متأثراً بإصابة تعرض لها قبل أسابيع من انطلاقها. ومع استمرار تألقه على الساحة الأوروبية، يأمل قائد المنتخب المصري في قيادة "الفراعنة" إلى إنجاز تاريخي يتمثل في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

مودريتش ونيمار أمام فرصة أخيرة

كما يُتوقع أن تكون البطولة الأخيرة للنجم الكرواتي لوكا موديريتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022، في واحدة من أبرز القصص الكروية خلال السنوات الأخيرة.

وفي الجانب البرازيلي، تبقى الأنظار موجهة نحو نيمار، الذي يسعى لقيادة البرازيل نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب منذ عام 2002، في ما قد يكون آخر ظهور له في البطولة العالمية.

الجيل الذهبي الأوروبي يقترب من الوداع

وتضم قائمة اللاعبين الذين قد يخوضون مونديالهم الأخير أيضاً النجم البلجيكي كيفين دي بروين، أحد أبرز رموز الجيل الذهبي لبلجيكا، والذي ساهم في تحقيق المركز الثالث التاريخي لمنتخبه في روسيا 2018.

كما يبرز الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي خطف الأضواء في مونديال 2014 وتُوّج هدافاً للبطولة، إضافة إلى المدافع الهولندي فاين دايك الذي يقود طموحات هولندا لتحقيق لقبها العالمي الأول.

نجوم من أفريقيا وآسيا في المشهد الأخير

وتشمل القائمة أيضاً قائد منتخب السنغال ساديو، الذي يطمح لتعويض غيابه عن مونديال قطر بسبب الإصابة، إلى جانب قائد كوريا الجنوبية سون هيونغ مين، الذي رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم القارة الآسيوية خلال السنوات الماضية.

ويُنظر إلى سون باعتباره أحد اللاعبين الذين ساهموا في أبرز إنجازات كوريا الجنوبية الحديثة، سواء من خلال الوصول إلى الأدوار الإقصائية أو قيادة المنتخب في مباريات مفصلية أمام منتخبات كبرى.

بطولة تحمل طابعاً تاريخياً

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتجاوز أهمية البطولة حدود المنافسة على اللقب، إذ قد تتحول إلى مناسبة استثنائية لتوديع جيل كامل من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم على كرة القدم العالمية.

وبين طموح إحراز لقب جديد والرغبة في إنهاء المسيرة الدولية بصورة مثالية، ينتظر عشاق اللعبة مشاهدة فصل أخير محتمل لعدد من أبرز نجوم العصر الحديث، في بطولة قد تحمل طابعاً تاريخياً بامتياز.