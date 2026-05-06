الملايين من جماهير ريال مدريد ينتفضون ضد مبابي ويطالبون بطرده

مشجعو ريال مدريد أنشأوا صفحة إنترنت مع عريضة تدعو لطرد النجم الفرنسي كيليان مبابي من النادي - وذلك بعد الانتقادات التي تلقاها على الشبكات بسبب توثيقات نشرت من رحلته إلى جزيرة سردينيا الإيطالية مع صديقته، بينما كان يتعافى من إصابة وفي الوقت الذي كان فيه الفريق يستعد لمباراة ضد نادي كرة القدم "إسبانيول".

حتى لحظة كتابة هذه السطور، يوجد على العريضة على الإنترنت أكثر من 10 ملايين توقيع. وقد كُتب في الصفحة على الشبكة: "مدريديسيتا، ارفعوا أصواتكم إذا كنتم تؤمنون أن التغيير ضروري - لا تلتزموا الصمت"، مع دعوة للتوقيع على العريضة "إذا كنتم تؤمنون بما هو الأفضل من أجل مستقبل النادي".

وفقًا لتقرير، يؤمن المشجعون أن مبابي يحافظ على قوته استعدادًا لمباريات منتخب فرنسا ضمن مونديال 2026. وإن لم يكن هذا كافيًا - فقد بدأ الكثيرون "يغرقون" حسابات مبابي على الشبكات بتعليقات تدعوه إلى مغادرة النادي.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية في إسبانيا، رد مدرب الفريق ألفارو أربيلوا على الضجة الشديدة الأخيرة حول مبابي، وقال إنه يعتقد أن لدى اللاعبين التزامًا كاملاً بالنادي.

"لم يكن هناك أبداً، ولا يوجد، ولن يكون هناك نادٍ أكبر من ريال مدريد، وأعتقد أن كل اللاعبين يفهمون ذلك، ويدركون ما الذي يمثلونه، ومدى حظهم بأنهم هنا"، قال أربيلوا.