قضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الثلاثاء، بإعادة لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 إلى منتخب السنغال وسحبه من المغرب، بعد قبول الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وألغت المحكمة قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي اعتبر منتخب السنغال خاسرًا المباراة النهائية بالانسحاب بنتيجة 0-3، ومنح اللقب للمغرب، رغم فوز السنغال على أرض الملعب بهدف دون رد بعد التمديد.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان بسويسرا، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي في النزاع على لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، الذي يهز القارة السمراء منذ نحو عشرة أشهر. وحسمت هوية المستحق للقب لصالح السنغال.

بدأت الواقعة في نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي أُقيم في 18 يناير الماضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب. وخلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، احتُسبت ركلة جزاء لصالح المنتخب المضيف. وغادر لاعبو السنغال الملعب بقيادة مدربهم آنذاك بابي تياو، احتجاجًا على القرار، باستثناء نجم الفريق السابق ساديو ماني، الذي بقي وحده في الملعب.

بعد عودة اللاعبين إلى الملعب، أضاع لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز ركلة الجزاء بمحاولة بانينكا فاشلة، وانتقلت المباراة إلى الوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي، سجّل باب غاي هدفًا رائعًا منح السنغال لقبها الثاني في تاريخها. لكن المغرب قدّم استئنافًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معتبرًا أن مغادرة الملعب تشكّل مخالفة جسيمة.

بعد أكثر من شهر بقليل على المباراة النهائية، قبلت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي الاستئناف المغربي، وأعلنت المغرب بطلاً بفوز اعتباري بنتيجة 3-0. وأثار القرار ضجة في السنغال، التي رفضت إعادة كأس البطولة وواصلت الاحتفال باللقب في أنحاء البلاد.

قدّم الاتحاد السنغالي لكرة القدم استئنافًا إلى محكمة التحكيم الرياضية، بحجة أن القرار غير عادل وأن اللاعبين عادوا إلى الملعب خلال وقت معقول. وطالب بإعادة النتيجة الأصلية البالغة 1:0. من جانبه، رأى المغرب أن مغادرة الملعب لمدة تقارب ربع ساعة تُعد انتهاكًا لقواعد اللعبة وتبرر الاستبعاد.

يُعتبر حكم محكمة التحكيم الرياضي نهائيًا، وإن كانت هناك إمكانية محدودة لاستئنافه أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية.