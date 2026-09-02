كشفت الشرطة في فرنسا عن خطة اختطاف غير عادية، وكان أحد الأسماء في قائمة الأهداف: نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم (الأربعاء).

بحسب ما كشفته صحيفة Le Parisien، شاب فرنسي-سويسري يبلغ من العمر 18 عامًا، يُلقب على الإنترنت بـ "ليستر زي"، يُشتبه بأنه كان يقود عصابة نفذت سلسلة من السرقات وخططت لاختطاف أشخاص أثرياء. ووفقًا للتقرير، تم العثور في هاتف تم ضبطه في زنزانته في السجن على قائمة تضم 26 هدفًا محتملاً، من بينهم رجال أعمال، تجار، مغنون ولاعبو كرة قدم.

بدأ التحقيق في أعقاب سطو على محل ساعات فاخرة في نانت، قرب باريس. ووفقاً للمحققين، حاول المشتبه بهم في البداية الوصول إلى منزل صانع الساعات وهم يتنكرون كمرسلين، لكن الخطة فشلت.

بعد عدة أيام، وبحسب الشبهة، قام مسلحان اثنان بسلب المتجر وسرقا ساعات فاخرة بقيمة نحو 150 ألف يورو. التحقيق قاد إلى ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان معتقلًا بالفعل في قضايا جنائية أخرى.

الاشتباه هو أنه حتى من داخل السجن واصل إدارة علاقة مع جهات من خارجه عبر تطبيق سناب شات، تحت الاسم المستعار "ليستر زي".

كما ذُكر، مبابي لم يُصب بأذى ولم تُبذل محاولة فعلية لاختطافه. في هذه المرحلة الحديث يدور عن خطة اختطاف مشبوهة تم الكشف عنها خلال التحقيق.

المشتبه به ينكر أنه كان العقل المدبر وراء النشاط ويدعي أنه في أقصى حد عمل كوسيط فقط. لا يزال رهن الاعتقال وفي العزل، بينما التحقيق مستمر.