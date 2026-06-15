تدفع الفيفا تدفع نحو أن تكون مباراة الافتتاح في أول بطولة كرة قدم لها تحت سن 15 (U-15) بين منتخب إسرائيل ومنتخب فلسطين - هكذا أفاد اليوم (الاثنين) مجلة "ذا أتلتيك" التابعة لـ"نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطط.

الفيفا ستقيم البطولة، التي ستكون مفتوحة أمام جميع الاتحادات الكروية الـ211 الأعضاء في المنظمة، في شهر سبتمبر في الولايات المتحدة. ومن بين الدول التي ستتمكن من المشاركة فيها ستكون أيضًا روسيا، التي تم استبعادها منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

مع ذلك، خطط المنظمة لا تتقدم بشكل جيد، حيث حاول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن يجعل ممثلي إسرائيل والسلطة الفلسطينية يلتقطون صورة معًا على المنصة في مؤتمر الشهر الماضي، لكن جبريل رجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رفض وصرخ في وجهه: "نحن نعاني".

إنفانتينو، بعد أن نادى على المندوبين، قال على المنصة: "لدينا بطولة جميلة تحت سن 15 قريبًا، سنقوم بدعوة جميع الدول الـ 211 للمشاركة، جميع أطفال العالم، هيا لنفعل ذلك من أجلهم. دعونا نعمل معًا، لديكم دعم الجميع في هذه القاعة."

قال المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في إسرائيل إن "رئيس الاتحاد موشيه زوارتش سيظل متمسكًا بما قاله علنًا عدة مرات في مؤتمر الفيفا وفي كل مكان - نحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى لاستخدام كرة القدم كأداة لتعزيز التطبيع والسلام". وأضاف: "يدنا ممدودة دائمًا نحو مستقبل أفضل للجميع. نأمل أن نجد شريكًا شجاعًا في الجانب الآخر".