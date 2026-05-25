عالم كرة القدم بأسره، وخاصة ملايين مشجعي منتخب الأرجنتين، يحبسون أنفاسهم منذ ساعات الصباح: نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، ليونيل ميسي، غادر الملعب الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) أثناء مباراة فريقه، وأثار مخاوف كبيرة بشأن جاهزيته لكأس العالم 2026، الذي من المتوقع أن ينطلق في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا خلال أقل من شهر.

حدث ذلك خلال فوز إنتر ميامي المثير 6:4 على فيلادلفيا يونيون. في الدقيقة الـ73، وتحت وابل من المطر الذي جعل أرضية الملعب ثقيلة وموحلة، توقف ميسي عن الركض، رفع سرواله وأشار بشكل مفاجئ إلى دكة بدلاء ميامي بأنه يطلب استبدال. نزل من الملعب وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، دون أن يتوقف عند الدكة.

في الملعب، لم يُظهر ميسي علامات عرج واضحة. قبل ذلك بدقائق معدودة، تمكن حتى من تسديد كرة ثابتة وخرج أيضًا في مراوغة انتهت بتمريرة عمق. ومع ذلك، أفاد صحفيون حضروا في الاستاد بأنهم شاهدوا ميسي وهو يمسك بساقه ويظهر علامات عدم ارتياح مباشرة قبل أن يطلب استبداله، وهي لحظات لم ترصدها كاميرات البث.

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حاول مدرب إنتر ميامي تهدئة الأجواء، لكن من المشكوك فيه إذا نجح في إقناع الإعلام الأرجنتيني القلق: "لا يوجد لدينا حتى الآن تقرير طبي رسمي، لكني أعتقد أن الأمر يتعلق بالإرهاق فقط"، قال المدرب. "ظروف الملعب أصبحت صعبة جدًا بسبب الأمطار الغزيرة والعشب أصبح عبئًا على اللاعبين".

على الرغم من المحاولات لتهدئة الأجواء، فقد أفادت تقارير في الولايات المتحدة أن هذا الاستبدال يُعد حدثاً استثنائياً للغاية. ميسي البالغ من العمر 38 عاماً بدأ وأكمل 90 دقيقة كاملة في كل واحدة من المباريات التي شارك فيها هذا الموسم بقميص ميامي (حيث سجل 12 هدفاً وصنع 7 أخرى في 14 ظهوراً فقط)، وهو نادراً جداً ما يتم استبداله بسبب الإرهاق إذا لم يشعر بألم أو شد عضلي.

تأتي الأرجنتين إلى البطولة الحالية للدفاع عن لقبها التاريخي من قطر. جدول مباريات "الألبسيليستي" مزدحم ومثير بشكل خاص: في 6 يونيو، سيخوض المنتخب أول مباراة تحضيرية ضد هندوراس. في 9 يونيو، سيجري مباراة تحضيرية ثانية ضد آيسلندا. وفي 17 يونيو (بعد 23 يوماً)، سيلعب مباراته الافتتاحية الرسمية في المونديال ضد الجزائر، والتي ستقام في كانزاس سيتي.

على الرغم من مكانته التي لا جدال فيها كأفضل لاعب في العالم، عبّر ميسي نفسه أكثر من مرة خلال السنة الأخيرة عن شكوكه بشأن قدرته البدنية على قيادة المنتخب في سن الـ38 في بطولة مكثفة للغاية مثل كأس العالم.

"كنت أود أن أكون هناك، أن أكون بصحة جيدة وأن أكون جزءًا مهمًا يمكنه حقًا أن يساعد منتخبي، إذا كنت هناك"، اعترف ميسي في مقابلة أجراها مع شبكة NBC في نهاية العام الماضي. "سوف أتابع هذا الموضوع بشكل يومي. أحتاج أن أرى إن كنت قادرًا أن أكون بنسبة 100% من إمكانياتي، إن كنت أستطيع أن أُفيد زملائي، وعندها فقط سأتخذ القرار النهائي".