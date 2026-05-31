باريس تشتعل بعد تتويج سان جيرمان.. مئات المعتقلين ومواجهات عنيفة في الشوارع
اندلعت أعمال شغب في باريس ونقاط أخرى في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا • في التوثيقات يظهر المشاغبون وهم يشعلون النيران ويخربون ممتلكات في المدينة ويطلقون ألعابا نارية باتجاه الشرطة
اندلعت أعمال شغب الليلة (بين السبت والأحد) في باريس وفي مواقع أخرى بفرنسا بعد أن فاز باريس سان جيرمان أمس بدوري أبطال أوروبا. تم اعتقال 416 مثيرا للشغب، منهم 280 في العاصمة.
https://x.com/i/web/status/2060865878980227270
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
في التوثيقات يظهر مثيرو الشغب وهم يشعلون النار ويدمرون ممتلكات في المدينة ويطلقون الألعاب النارية باتجاه رجال الشرطة. أُصيب سبعة من رجال الشرطة في المواجهات.
https://x.com/i/web/status/2060831977813549223
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
https://x.com/i/web/status/2060784796817617068
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
كما ذُكر، أحرزت باريس سان جيرمان الليلة الماضية كأس أوروبا للأبطال للمرة الثانية ברتبة متتالية. الفريق الفرنسي تغلب على أرسنال في مواجهة ركلات ترجيح عصيبة بنتيجة 4:3، بعد أن انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 1:1.
https://x.com/i/web/status/2060878219985756571
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
حُسمت المباراة بشكل مثير في ركلات الترجيح، حيث افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بهدف من غونزالو راموس. ثم عادل فيكتور جيوكاراس النتيجة للإنجليز، قبل أن تعيد ديزيريه دوات التقدم للفرنسيين..