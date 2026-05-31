باريس تشتعل بعد تتويج سان جيرمان.. مئات المعتقلين ومواجهات عنيفة في الشوارع

اندلعت أعمال شغب الليلة (بين السبت والأحد) في باريس وفي مواقع أخرى بفرنسا بعد أن فاز باريس سان جيرمان أمس بدوري أبطال أوروبا. تم اعتقال 416 مثيرا للشغب، منهم 280 في العاصمة.

في التوثيقات يظهر مثيرو الشغب وهم يشعلون النار ويدمرون ممتلكات في المدينة ويطلقون الألعاب النارية باتجاه رجال الشرطة. أُصيب سبعة من رجال الشرطة في المواجهات.

كما ذُكر، أحرزت باريس سان جيرمان الليلة الماضية كأس أوروبا للأبطال للمرة الثانية ברتبة متتالية. الفريق الفرنسي تغلب على أرسنال في مواجهة ركلات ترجيح عصيبة بنتيجة 4:3، بعد أن انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 1:1.

حُسمت المباراة بشكل مثير في ركلات الترجيح، حيث افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بهدف من غونزالو راموس. ثم عادل فيكتور جيوكاراس النتيجة للإنجليز، قبل أن تعيد ديزيريه دوات التقدم للفرنسيين..