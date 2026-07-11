نعى الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم لاعبه جايدن آدامز، لاعب خط الوسط في نادي ماميلودي صنداونز والمنتخب الوطني (بافانا بافانا)، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 25 عامًا. وشارك اللاعب مؤخرًا في كأس العالم 2026، حيث لعب في جميع مباريات منتخب جنوب أفريقيا الثلاث في دور المجموعات ضد المكسيك، وجمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية. كما كان ضمن تشكيلة المنتخب في مباراة دور الـ16 التي خسرها أمام كندا.

وقدّم وزير الرياضة الجنوب أفريقي، جايتون ماكنزي، تعازيه لعائلته وزملائه وجماهيره، واصفًا إياه بأنه "أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الجنوب أفريقية".

لم تُكشف بعد ملابسات وفاته. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا بعد العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا في منزل بحي شوتش كلوف في كيب تاون. يُذكر أن جايدن آدامز، خريج أكاديمية ستيلينبوش لكرة القدم للشباب، كان أول لاعب يوقع عقدًا احترافيًا مع الاتحاد. شارك في 139 مباراة مع النادي، وفاز بشكل ملحوظ بكأس كارلينج نوك آوت عام 2023، قبل انضمامه إلى ماميلودي صنداونز في يناير/كانون الثني 2025. وقد أشادت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في جنوب إفريقيا بلاعب "حمل بفخر آمال أمة بأكملها" في كأس العالم 2026، واصفة رحيله بأنه "خسارة لا تعوض" لكرة القدم في جنوب إفريقيا والبلاد بأكملها.