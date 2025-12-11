تقارير: ضياء سبع مرشح ليصبح أول إسرائيلي في الدوري السعودي

يبدو أن كرة القدم الإسرائيلية قد تشهد انتقالاً تاريخياً خلال الفترة المقبلة؛ إذ أفادت مصادر في كرة القدم التركية لموقع "وان" الإسرائيلي بأن اللاعب ضياء سبع بات قريباً من أن يصبح أول لاعب إسرائيلي ينضم إلى نادٍ في غرب السعودية.

سبع، الذي انتقل في الصيف الماضي من نادي مكابي حيفا إلى أمدسبور الناشط في دوري الدرجة الثانية التركي، جذب اهتمام أحد الأندية السعودية، وتشير التقديرات إلى وجود احتمال كبير لإتمام الصفقة خلال سوق الانتقالات القادم.

وفي حال انتقاله، سينضم سبع إلى دوري بات أحد أبرز الدوريات العالمية في السنوات الأخيرة، مع تواجد نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، جواو فيليكس، ساديو ماني وغيرهم من الأسماء اللامعة، إضافة إلى فترة قصيرة قضاها النجم البرازيلي نيمار قبل إصابته.

وكان ضياء سبع قد صنع التاريخ سابقاً حين أصبح أول لاعب إسرائيلي يشارك في دوري الإمارات بعد انتقاله إلى نادي النصر الإماراتي.

وخاض سبع هذا الموسم 18 مباراة في مختلف المسابقات مع أمدسبور، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة بالدوري، إضافة إلى هدف آخر في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، بمجموع 1,444 دقيقة لعب هذا الموسم.