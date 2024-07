للمرة الرابعة في تاريخه: المنتخب الإسباني يفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024

انتهت المباراة النهائية في بطولة اوروبا لكرة القدم-يورو 2024 بين منتخبي إسبانيا وانجلترا بفوز اسبانيا بالنتيجة 2:1، ومنح هدف نيكو ويليامس إسبانيا البطولة بعد تمريرة رائعة من لامين يمال ووضع الهدف الثاني في شباك انجلترا، ومنح منتخب اسبانيا الفوز بلقب بطل أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالنتيجة 0:0، لكن إسبانيا نجحت مع انطلاق الجزء الثاني من المباراة بتسديد هدفها الأول في شباك الحارس نيكو وليامز والذي سدده يمال، وفي الدقيقة الـ73 من المباراة نجحت إنجلترا بالتعادل 1:1 بتسديده من بالمر من مسافه 20 مترا ارتطمت بزاوية شباك الهدف.

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، داني كارفاخال، روبن لو نورمان، إيمريك لابورت، مارك كوكيريا، رودري، فابيان رويز، داني أولمو، لامين يامال، نيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، جون ستونز، مارك جواهي، بوكايو ساكا، كوبي ماينو، ديكلان رايس، لوك شو، فيل فودين، جود بيلينجهام وهاري كين.

