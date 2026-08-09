من المتوقع أن يوقع لاعب كرة القدم عنان خلايلة مع كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي الممتاز، في صفقة ستجعل منه أغلى لاعب إسرائيلي في التاريخ.

الإنجليز سيدفعون 30 مليون يورو لناديه يونيون سانت جيلواز مقابل بطاقة اللاعب الخاصة به. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يجني مكابي حيفا، التي تملك نسبة من بطاقة اللاعب، حوالي 3.5 مليون يورو من الصفقة.

كما هو معلوم، قبل حوالي شهر فقط، كان خلايلة قد اعتبر نفسه منضمًا بالفعل إلى نادي إنتر الإيطالي العريق، لكن نتائج الفحوصات الطبية منعت انتقاله بعد أن تم الاتفاق بالفعل على جميع التفاصيل.