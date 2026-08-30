واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم عروض استثنائية رغم بلوغه 39 عامًا، بعدما قاد إنتر ميامي إلى فوز كاسح على مونتريال بنتيجة 7-1، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا هدفًا آخر، في واحدة من أبرز مبارياته منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من ميسي، الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له في الدقيقة 52 بعد مجهود فردي مميز، ثم عاد ليكمل ثلاثيته في الدقيقة 83، قبل أن يختم الأمسية بهدف رابع من ركلة حرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميسي أربعة أهداف في مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، والسابعة في مسيرته التي يصل فيها إلى أربعة أهداف خلال مباراة واحدة. وكانت المرة الأخيرة التي حقق فيها هذا الإنجاز عام 2020 بقميص برشلونة أمام إيبار.

ميسي يتصدر هدافي الدوري الأميركي

رفعت الرباعية رصيد ميسي إلى 18 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي MLS، بعدما بدأ المباراة متأخرًا بفارق هدفين عن المتصدر السابق.

ويملك النجم الأرجنتيني أيضًا 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ليواصل حضوره المؤثر في هجوم إنتر ميامي.

كما دخلت ركلتا ميسي الحرتان في سجلات الدوري، بعدما أصبح تاسع لاعب في تاريخ MLS يسجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في مباراة واحدة.

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كاسيميرو: ميسي فوق جميع اللاعبين

ولم تقتصر الأضواء على ميسي وحده، إذ سجل البرازيلي كاسيميرو هدفه الأول بقميص إنتر ميامي، قبل أن يشيد بزميله الأرجنتيني عقب المباراة.

وقال كاسيميرو إن وجود ميسي في الفريق يمثل شرفًا كبيرًا، مضيفًا أن النجم الأرجنتيني «فوق أي لاعب كرة قدم آخر»، وأن زملاءه مطالبون بمواصلة دعمه ومساعدته، لأنه لا يزال، بحسب وصفه، الأفضل.

من جانبه، أعرب المدرب غييرمو هويوس عن إعجابه بميسي، مؤكدًا أنه لا يزال يثير دهشته كما كان عندما عرفه في أكاديمية برشلونة وهو في الرابعة عشرة من عمره.

وقال هويوس إن ميسي يواصل التطور والتحسن رغم تقدمه في السن، واصفًا ما يقدمه بأنه مستوى من كرة القدم "لا تكفي الكلمات لوصفه".

واختتم ميسي ليلته التاريخية بطريقة سينمائية، بعدما سجل هدفه الرابع من ركلة حرة في آخر هجمة بالمباراة، ليقود إنتر ميامي إلى انتصار عريض ويواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية.