هاجم وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف كاتس، اليوم (الخميس) بشدة نجم برشلونة لامين يامال، وذلك إثر رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات الفريق بالفوز بالبطولة في وقت سابق هذا الأسبوع. كاتس وصف هذا الفعل بأنه "تحريض ضد إسرائيل وتشجيع على الكراهية في وقت يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي ضد حماس، وطالب إدارة النادي بالتنصل بشكل قاطع من هذا التصرف". وقال الوزير: "من يؤيد مثل هذه الرسائل عليه أن يسأل نفسه إذا كان هذا أخلاقيًا؟"، وأضاف أنه "لن يسكت أمام دعم الإرهاب من قبل رياضيين ذوي تأثير عالمي".

في الوقت نفسه، وردًا على التوترات، أرسلت إدارة نادي برشلونة اليوم رسالة رسمية تتضمن اعتذارًا لمشجعيها في إسرائيل. وأوضح النادي أن رفع العلم كان تصرفًا عفويًا من اللاعب ولم يعكس موقفًا سياسيًا للنادي. وجاء في البيان: "نحن نرفض الرسائل الموجهة ضد أي مجتمع، دولة أو شعب"، وتم التأكيد فيه على أن النادي يقدر كثيرًا المجتمع الإسرائيلي و"السوسيوس" في إسرائيل.

الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، عندما احتفل لاعبو برشلونة بفوزهم بالبطولة التاسعة والعشرين في تاريخ النادي في جولة بحافلة مفتوحة في شوارع المدينة. كان يمال اللاعب الوحيد الذي اختار التعبير عن موقف سياسي، بينما اكتفى زملاؤه برموز النادي وأعلام كتالونيا.

البطولة ضُمنت بعد فوز 0:2 على ريال مدريد في الكلاسيكو، الذي وسّع الفارق في الصدارة إلى 14 نقطة ومنح الكتالونيين اللقب الثالث لهم في غضون أربع سنوات في ظل العاصفة الجماهيرية.