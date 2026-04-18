أربعة اضطرابات نوم قد تكون إنذارًا مبكرًا للخرف لا تتجاهلها

أظهرت أبحاث جديدة نُشرت أمس (السبت) في مجلة HuffPost أن العلاقة بين اضطرابات النوم المزمنة والخرف ليست عشوائية، بل تشكل ديناميكية هامة في المراحل المبكرة من المرض.

الدكتور أرمان بَشْرَهَاقي-زاده، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ييل، أوضح أن تضرر النوم العميق قد يكون علامة بيولوجية مبكرة للأمراض التنكسية، لأنه مرتبط بشكل مباشر بقدرة الدماغ على تنظيف السموم.

في مركز العملية تقف المنظومة الجليمфатית (Glymphatic system) – شبكة في الدماغ تعمل أثناء النوم وتزيل النفايات البروتينية، بما في ذلك بروتين "أميلويد بيتا" المرتبط بتطور مرض ألزهايمر.

عندما يضطرب نمط النوم بشكل شديد، لا تتأثر فقط قدرة الدماغ على التنظيف، بل يتأثر أيضًا عملية ترسيخ الذاكرة (Consolidation)، مما يؤدي إلى ضعف إدراكي مستمر وصعوبة في استرجاع المعلومات المخزنة.

يشير الخبراء إلى علامتين رئيسيتين تتطلبان اهتماماً فورياً: أرق شديد ومفاجئ: بخلاف صعوبات النوم العرضية، فإن ظهور مفاجئ لصعوبة شديدة في الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ المتكرر، المصحوب بتغيرات مزاجية حادة وتعب شديد خلال النهار، قد يدل على تدهور الشبكات الدماغية المنظمة لدورة النوم.

النوم في أوقات غير معتادة ("الغروب"): الضرر في الساعة البيولوجية الداخلية يؤدي إلى اليقظة ليلاً والنوم المفرط أثناء النهار. هذه الظاهرة، التي تُسمى أحيانًا "Sundowning" (متلازمة الغروب)، تتميز بالارتباك، وعدم الهدوء، والهيجان في ساعات بعد الظهر والمساء المتأخرة، وتنجم مباشرة عن ضرر تنكسي في "الساعة الداخلية" للدماغ.

بحسب الدكتور روب نواز خان، طبيب الأعصاب، يؤثر الخرف على وظائف دماغية متعددة في مراحله المبكرة، لذا قد تظهر تغيرات في "بنية النوم" قبل فترة طويلة من فقدان الذاكرة الواضح. ويتيح التشخيص المبكر لهذه الاضطرابات التدخل الطبي في مرحلة لا يزال فيها الدماغ يعمل بمستوى عالٍ نسبيًا.